Corea del Norte afirma estar preparada para responder a cualquier amenaza en Eurasia

Photo : KBS News

La ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, ha asegurado que su país está preparado para responder ante cualquier amenaza que se cierna sobre el continente euroasiático. La declaración se produjo el martes 28 (hora local) durante su intervención en la 3ª Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática, celebrada en Minsk (Bielorrusia).De acuerdo con la agencia estatal bielorrusa BelTA, Choe destacó que la participación norcoreana en el evento tiene lugar en un momento de gran inestabilidad en Eurasia, marcada por las políticas de contención que la OTAN aplica contra Rusia en la parte occidental del continente, así como por la cooperación entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, que —según afirmó— está intensificando las tensiones regionales.La jefa de la diplomacia de Pyongyang señaló además que la seguridad mundial "se ve profundamente sacudida" a causa de Washington, que en sus palabras insiste en expandir "de manera desmesurada" su capacidad militar bajo el pretexto de contribuir a la estabilidad global, cuando en realidad "no hace más que agravar las tensiones".Choe añadió que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, está "plenamente comprometido con la paz y la estabilidad" en la península coreana y más allá, y subrayó que su país busca mantener relaciones amistosas "con todas las naciones que respeten la justicia y la independencia", al tiempo que está dispuesto a contribuir a la construcción de un mundo multipolar.Las declaraciones de la ministra, que apuntan directamente a EEUU como responsable del aumento de las tensiones internacionales, se producen en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su disposición a reunirse con Kim durante su visita a Corea del Sur con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).La gira diplomática de Choe comenzó el domingo 26 en Rusia, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, antes de desplazarse a Bielorrusia para participar en la conferencia de seguridad.