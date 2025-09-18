Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung subrayó que la innovación constituye la base y el núcleo del crecimiento futuro, y destacó que la inteligencia artificial (IA) será el motor central del desarrollo sostenible.Durante su discurso especial en la Cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada el miércoles 29 en la ciudad surcoreana de Gyeongju, Lee anunció que Corea propondrá una Iniciativa de IA en la inminente cumbre de líderes del foro regional, y expresó su deseo de que la visión de "una IA para todos" se convierta en el nuevo paradigma de la organización.El mandatario recordó que el entorno actual del APEC difiere sustancialmente del de hace dos décadas, marcado ahora por el proteccionismo y el nacionalismo económico, y subrayó que, en tiempos de incertidumbre, el papel del foro como plataforma de colaboración y solidaridad adquiere mayor relevancia.Asimismo, señaló que Corea, que ostenta en 2025 la presidencia rotatoria del APEC, liderará la cooperación multilateral para hacer frente a los desafíos globales y reconstruir la confianza regional, con especial atención a la colaboración en las cadenas de suministro.Lee instó además a compartir las oportunidades y los frutos del crecimiento, y reafirmó el compromiso de Corea de difundir su experiencia en desarrollo económico y formar a jóvenes talentos que impulsen el futuro del APEC.