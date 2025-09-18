Nvidia anunciará acuerdos de suministro de chips de IA con Samsung e Hyundai

Photo : YONHAP News

La compañía estadounidense de semiconductores Nvidia prevé anunciar nuevos acuerdos de suministro de chips de inteligencia artificial (IA) con las empresas coreanas Samsung Electronics y Hyundai Motor, según informó la agencia Bloomberg el miércoles 29 (hora local).De acuerdo con el medio, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tiene previsto dar a conocer los pactos antes de asistir el viernes 31 a la Cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Estas alianzas reflejan el interés de Huang en reforzar la cooperación con Corea, país que aspira a consolidarse como uno de los principales centros mundiales de computación en IA.Asimismo, Nvidia colabora con el grupo SK en la construcción de un centro de datos de IA valorado en aproximadamente 7 billones de wones (unos 4.900 millones de dólares).Durante un evento para desarrolladores celebrado el martes 28 en Washington, Huang adelantó que el anuncio sobre los nuevos contratos con compañías coreanas "hará muy felices tanto al pueblo de Corea como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump", aunque evitó ofrecer detalles sobre el contenido de los pactos.