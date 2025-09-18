Trump se centra en su reunión con Xi mientras prevé dialogar con Kim Jong Un en un futuro cercano

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al reciente lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte y reiteró su disposición a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su vuelo desde Japón hacia Corea del Sur.Trump afirmó que los ensayos de misiles norcoreanos "no representan nada inusual" y destacó que mantiene una buena relación personal con Kim. Añadió que, aunque el dirigente de Corea del Norte tiene una agenda muy apretada, ambos comparten la intención de celebrar un nuevo encuentro bilateral en un futuro cercano.No obstante, el mandatario subrayó que, por el momento, su prioridad es la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, prevista para el jueves 30 en Corea del Sur. En dicha cita se abordarán cuestiones agrícolas y comerciales, así como la cooperación en la lucha contra el fentanilo.Trump también adelantó que podría reducir en un 20% el arancel que actualmente grava el fentanilo importado desde China, en la confianza de que Beijing refuerce su colaboración para frenar el tráfico de este narcótico sintético hacia territorio estadounidense.