Corea celebra su primer homenaje oficial a las víctimas de Itaewon

Photo : YONHAP News

Corea conmemoró el miércoles 29, en la plaza Gwanghwamun de Seúl, el tercer aniversario de la tragedia de Itaewon con el primer acto oficial organizado por el Gobierno en memoria de las víctimas.El Ministerio del Interior y Seguridad subrayó que la ceremonia tiene un significado especial, al tratarse de la primera ocasión en que representantes de la Administración participan de forma oficial para rendir homenaje a las víctimas y expresar sus condolencias a las familias afectadas.En representación del Ejecutivo asistió el primer ministro, Kim Min Seok, acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, así como por líderes de partidos políticos, representantes religiosos, miembros de organizaciones cívicas, familiares de las víctimas y ciudadanos.Muchos de los asistentes vistieron chaquetas y prendas de color violeta, tono que se ha convertido en símbolo del recuerdo y la solidaridad con las víctimas de Itaewon.En un mensaje grabado, el presidente Lee Jae Myung ofreció disculpas a las familias y a la ciudadanía, reconociendo las deficiencias en la respuesta del Estado y la falta de apoyo suficiente tras el suceso. Aseguró que el Gobierno revisará los errores cometidos y reafirmó su compromiso de proteger la vida y la seguridad de todos los ciudadanos.