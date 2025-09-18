Los nacimientos aumentan un 3,8% en agosto

Photo : YONHAP News

Corea registró en agosto un total de 20.867 nacimientos, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al mismo mes de 2024, según los datos publicados el miércoles 29 por la Agencia de Datos Nacionales. Es el decimocuarto mes consecutivo en el que el país experimenta un incremento de los nacimientos.La tasa mensual de natalidad se situó en 0,77 hijos por mujer, 0,02 puntos más que un año antes.También aumentaron los matrimonios: en agosto se celebraron 9.449 enlaces, un 11% más que en el mismo mes del año anterior. En cambio, los divorcios descendieron un 5,5%, hasta 7.196 casos.Por su parte, el número de defunciones se redujo un 9,8%, con 28.971 fallecimientos registrados durante el mes. Aun así, al mantenerse los decesos por encima de los nacimientos, el país registró una reducción natural de la población de 8.105 personas en agosto.