Seúl y Washington firmarán un acuerdo sobre control de exportaciones tecnológicas

Photo : KBS News

Corea y Estados Unidos firmarán próximamente un acuerdo de cooperación en tecnologías avanzadas que incluirá ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica, el espacio y las telecomunicaciones 6G, según informó el martes 28 (hora local) la agencia Bloomberg.De acuerdo con el medio, la firma del pacto coincidirá con la cumbre bilateral entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y estará a cargo del director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, en representación de Washington.El texto prevé que ambos países refuercen los controles a la exportación de tecnologías relacionadas con la IA, al tiempo que se comprometen a reducir la carga regulatoria que enfrentan las empresas tecnológicas y a facilitar el almacenamiento y uso transfronterizo de datos.Asimismo, el pacto busca mejorar las cadenas de suministro en los sectores de biotecnología y productos farmacéuticos, fortalecer la seguridad en la investigación, proteger el desarrollo de tecnologías cuánticas y promover la cooperación en las áreas espacial y 6G.Diversos analistas señalan que la iniciativa refleja la intención de EEUU de contrarrestar el creciente poder tecnológico de China, cuyo rápido avance en campos como la IA, el espacio, la robótica, los semiconductores y los vehículos eléctricos se percibe como un desafío directo al liderazgo tecnológico estadounidense.