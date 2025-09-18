Empresas internacionales anuncian inversiones por 13 billones de wones ante Lee

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el miércoles 29 en la ciudad de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con los directivos de siete compañías internacionales, ante quienes reafirmó el compromiso del Gobierno de apoyar activamente la inversión extranjera. Durante el encuentro, las empresas anunciaron planes de inversión en Corea por 9.000 millones de dólares (unos 13 billones de wones) para los próximos cinco años.La jornada comenzó con una cita entre Lee y el CEO de Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, celebrada a las 10:10 de la mañana en el Centro de Artes de Gyeongju.Garman informó de que AWS invertirá más de 5.000 millones de dólares hasta 2031 en la construcción de nuevos centros de datos de inteligencia artificial (IA) en las regiones de Incheon y Gyeonggi, lo que representa la mayor inversión en instalaciones productivas jamás realizada en el país.En respuesta, Lee destacó que el Ejecutivo impulsa la creación de una "autopista de IA" destinada a facilitar el uso de esta tecnología en la industria y la investigación, y valoró el compromiso de AWS, señalando que la inversión acelerará el desarrollo del ecosistema de IA en Corea.Posteriormente, el mandatario participó en el evento Asociación de Inversión Global, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, que reunió a Garman y a los máximos responsables de las empresas Renault Korea, Amkor Technology Korea, Corning Korea, Air Liquide Korea, Siemens Healthineers Asia-Pacífico y la división de materiales para baterías de Umicore.Durante la reunión, las firmas anunciaron planes de inversión por un total de 9.000 millones de dólares, destinados a sectores como los centros de datos de IA, el empaquetado de semiconductores, la automoción, las pantallas, los dispositivos médicos y las baterías. De esa suma, 660 millones de dólares se materializarán como inversión extranjera directa a corto plazo.Los representantes empresariales describieron a Corea como un centro estratégico para sus operaciones globales y expresaron su voluntad de fortalecer la capacidad productiva y promover la innovación tecnológica en el país.Por su parte, Lee agradeció la confianza de las compañías y reiteró el compromiso de la Administración de ofrecer pleno apoyo a la inversión extranjera.