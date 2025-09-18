Estrellas de la cultura coreana se suman a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Figuras destacadas de la cultura popular coreana se han unido a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la ciudad de Gyeongju, para respaldar esta cita de alcance global mientras la atención mundial se centra en el evento.El cantante y líder del grupo BTS, RM, quien ya representó la voz de los jóvenes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en 2018, se convertirá en el primer intérprete de K-pop en ofrecer una intervención oficial en un acto del APEC. El artista participará en la Cumbre de CEOs del foro regional, donde a las 3:05 de la tarde del miércoles 29 pronunciará un discurso de unos diez minutos sobre el papel de las industrias culturales creativas y la expansión de la K-Culture en Asia-Pacífico.Por su parte, el reconocido chef Edward Lee, subcampeón del programa de Netflix "Black and White Chef: Culinary Class Wars", será el responsable del banquete oficial de los líderes del APEC, en el que presentará la riqueza y sofisticación de la gastronomía coreana contemporánea.Además, figuras emblemáticas de la cultura coreana, como el cantante G-Dragon y el cineasta Park Chan Wook, participan en el vídeo promocional del APEC, que ha generado gran expectación tanto en Corea como en el extranjero.