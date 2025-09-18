El frío remite y las temperaturas se recuperan hasta niveles habituales

Photo : YONHAP News

Las temperaturas registraron un notable ascenso el miércoles 29 tras una mañana especialmente fría, con valores máximos que superaron los 15ºC en gran parte del país, lo que marca un regreso a las condiciones típicas de esta época del año.Para el jueves 30, se prevé un cielo mayormente despejado, aunque las nubes aumentarán gradualmente a lo largo de la tarde.Las temperaturas mínimas oscilarán entre 3ºC y 11ºC, mientras que las máximas diurnas se situarán entre 17ºC y 21ºC.No obstante, en algunas zonas interiores de las regiones centrales y de la provincia de Gyeongsang del Norte podrían producirse heladas débiles o formación de hielo al amanecer.