El KOSPI alcanza un nuevo récord histórico

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 29 con una subida del 1,76% respecto a la jornada anterior, hasta situarse en 4.081,15 puntos, un nuevo máximo histórico que supera la marca previa de 4.042,83 puntos, registrada el lunes 27.El repunte se produce mientras los inversores siguen de cerca la cumbre bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos, que tiene lugar en la ciudad de Gyeongju.En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ retrocedió un 0,19 %, y finalizó la sesión en 901,59 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que perdió seis unidades y se cotizó a 1.431,7 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.