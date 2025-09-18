El embajador chino advierte que las relaciones con Corea del Sur atraviesan un punto decisivo

Photo : YONHAP News

El embajador de China en Seúl, Dai Bing, advirtió que las relaciones bilaterales se encuentran en un momento decisivo, en el que, si no avanzan, corren el riesgo de retroceder. Sus declaraciones se producen en vísperas de la primera visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Sur en once años.En un artículo publicado el miércoles 29 en el 'Diario del Pueblo', Dai subrayó que Seúl y Beijing deben avanzar conjuntamente "con el espíritu de los tiempos", en un contexto internacional marcado por cambios sin precedentes y una creciente complejidad.El diplomático señaló que los vínculos entre ambos países se encuentran en un nuevo punto de partida histórico, e instó a preservar el espíritu fundacional que guio el establecimiento de los lazos diplomáticos hace más de tres décadas. Reconoció que, aunque la competencia se ha intensificado en determinados sectores industriales, la colaboración estratégica y mutuamente beneficiosa sigue siendo el eje de la relación bilateral.Asimismo, destacó que China y Corea del Sur son potencias globales en innovación científica y manufactura, y propuso reforzar la cooperación en sectores emergentes como la inteligencia artificial (IA), la transición verde y baja en carbono, la manufactura avanzada y la biotecnología, con el objetivo de alcanzar beneficios compartidos de alto nivel.Dai hizo hincapié en que el motor del desarrollo bilateral reside en los intereses comunes, y recalcó que la colaboración no se dirige contra terceros ni debe verse condicionada por influencias externas. En este sentido, abogó por mantener una firme autonomía estratégica frente a presiones externas.Xi visitará Corea del Sur del jueves 30 al sábado 1, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Será su primera visita al país desde 2014, cuando se reunió con la entonces presidenta, Park Geun Hye.