Lee promete aumentar la inversión en defensa y en EEUU durante la cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron el miércoles 29 una reunión cumbre de 87 minutos en el Museo Nacional de la ciudad de Gyeongju, centrada en asuntos económicos y de seguridad.En sus declaraciones iniciales, Lee expresó su disposición a contribuir a la revitalización de la industria manufacturera de Estados Unidos mediante una ampliación de las inversiones y compras en el país. Asimismo, destacó su voluntad de reforzar la cooperación en el sector naval y afirmó que ello impulsará tanto el crecimiento económico como el fortalecimiento de la alianza bilateral.Trump coincidió en la importancia de esa cooperación y elogió a Corea por ser un "maestro en la construcción naval".Aunque ambos líderes evitaron abordar públicamente los temas más sensibles de las negociaciones comerciales —como el uso de las inversiones coreanas en EEUU—, sí trataron con mayor detalle los asuntos de defensa.Lee solicitó a Trump autorizar el suministro de combustible para submarinos de propulsión nuclear argumentando que los actuales submarinos diésel limitan la capacidad de seguimiento frente a las flotas de Corea del Norte y China. Señaló que, con dicha autorización, Seúl podría construir varios submarinos equipados con armamento convencional para reforzar la defensa marítima y aliviar la carga de las fuerzas estadounidenses en la región.El mandatario surcoreano también pidió impulsar las consultas sobre la revisión del Acuerdo de Energía Nuclear bilateral, especialmente en lo relativo al reprocesamiento de combustible usado y al enriquecimiento de uranio.Durante la cumbre, Lee reafirmó su compromiso de aumentar el gasto en defensa y fortalecer la industria militar nacional con el objetivo de reducir la dependencia de Washington en materia de seguridad.Por su parte, Trump señaló que es consciente de que las dos Coreas siguen técnicamente en estado de guerra y afirmó que examinará qué puede hacer EEUU para corregir esa situación, expresando así su voluntad de cooperar en materia de seguridad y paz en la península coreana.