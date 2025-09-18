Trump respalda iniciativa surcoreana relacionada con submarinos de propulsión nuclear

Photo : YONHAP News

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y el mandatario estadounidense Donald Trump acordaron continuar las conversaciones sobre submarinos de propulsión nuclear.Durante una sesión informativa celebrada el miércoles 29, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, informó que el presidente Donald Trump valoró muy positivamente el papel activo de Corea del Sur en la alianza y expresó su acuerdo con la necesidad de que el país surcoreano cuente con submarinos de propulsión nuclear en respuesta a las circunstancias cambiantes, como la construcción de submarinos nucleares por parte de Corea del Norte, y sugirió continuar las conversaciones de seguimiento en el futuro.Más temprano ese mismo día, el presidente surcoreano Lee Jae Myung solicitó al mandatario estadounidense Donald Trump, durante su cumbre en la ciudad de Gyeongju, que permitiera a Corea del Sur adquirir combustible para submarinos de propulsión nuclear, argumentando las limitaciones de los submarinos de propulsión convencional surcoreanos.