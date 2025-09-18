Trump aprueba la construcción de un submarino nuclear para Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado la construcción de un submarino de propulsión nuclear para Corea del Sur, según anunció el propio mandatario el jueves 30 en su red social, Truth Social.Trump afirmó que la alianza militar entre Seúl y Washington es "más fuerte que nunca" y añadió que ha dado su visto bueno a la fabricación del submarino nuclear, que sustituirá a los actuales modelos diésel de la Armada surcoreana, anticuados y mucho menos ágiles.El líder estadounidense detalló además que la nave será construida en un astillero de Filadelfia y aseguró que la industria naval de su país "experimentará pronto un gran resurgimiento".La decisión se produce un día después de que el presidente Lee Jae Myung solicitara a Trump flexibilizar las restricciones al uso de combustible nuclear para submarinos de propulsión nuclear durante la cumbre bilateral celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Trump añadió también que Seúl ha acordado pagar a Washington 350.000 millones de dólares a cambio de una reducción de aranceles y que comprará grandes volúmenes de petróleo y gas estadounidenses. Asimismo, aseguró que las inversiones de empresas coreanas en EEUU superarán los 600.000 millones de dólares.