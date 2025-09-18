La Casa Blanca presenta los detalles del nuevo acuerdo comercial con Corea

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca dio a conocer el miércoles 29 (hora local) los detalles del acuerdo sobre comercio e inversiones alcanzado entre Estados Unidos y Corea del Sur tras la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a la ciudad de Gyeongju. Según el comunicado, el mandatario logró concretar compromisos de inversión por valor de varios miles de millones de dólares.El documento presentado por la Presidencia estadounidense coincide en gran medida con los anuncios realizados el pasado mes de agosto, después de la primera cumbre entre Trump y el presidente Lee Jae Myung.Entre los principales proyectos destaca la compra, por parte de la aerolínea Korean Air, de 103 aviones a la compañía estadounidense Boeing por un valor total de 36.200 millones de dólares, operación que —según Washington— contribuirá significativamente a la creación de empleo en EEUU. Asimismo, la empresa coreana Posco International desarrollará junto con la estadounidense ReElement Technologies un complejo para la separación y purificación de tierras raras, además de una planta de producción de imanes.La Casa Blanca también subrayó otras iniciativas de gran envergadura, como la inversión de 3.000 millones de dólares del grupo LS destinada a reforzar la red eléctrica estadounidense, y el programa conjunto entre HD Hyundai y el fondo de inversión Cerberus Capital Management, que prevé inyectar 5.000 millones de dólares en la modernización de astilleros en EEUU y la incorporación de tecnologías avanzadas en la construcción naval.En relación con este sector, se implementará además un plan de cooperación entre Samsung Heavy Industries y Vigor Marine Group para la reparación y mantenimiento de buques de la Armada de Estados Unidos. Por su parte, Hanwha Ocean invertirá 5.000 millones de dólares en los astilleros Philly Shipyard, con el objetivo de multiplicar por diez la capacidad productiva de ese centro de construcción naval.