El Gobierno estadounidense anunció que una empresa de defensa de Estados Unidos será la encargada de desarrollar el nuevo sistema de alerta temprana de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. Además, satélites coreanos participarán en el proyecto impulsado por Washington para la exploración de la órbita lunar.Según informó la Casa Blanca el miércoles 29 (hora local), la Fuerza Aérea surcoreana seleccionó a la compañía L3Harris Technologies como contratista principal para el desarrollo del nuevo sistema de alerta y control aerotransportado (AWACS). El contrato asciende a 2.300 millones de dólares.La Administración estadounidense también anticipó el despliegue de satélites construidos por Seúl en el marco de Artemis II, el programa de próxima generación de la NASA para la exploración lunar.Asimismo, la Oficina Presidencial surcoreana destacó que existen nuevos planes de inversión procedentes de EEUU, entre ellos el proyecto de la empresa Amazon, que prevé destinar 5.000 millones de dólares hasta 2031 para crear infraestructuras para servicios en la nube en Corea.