Los principales diplomáticos de Seúl, Washington y Tokio reafirman su cooperación sobre Pyongyang

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles 30 mantener una estrecha coordinación en relación con Corea del Norte y ratificaron su objetivo común de lograr la desnuclearización completa de la península coreana.El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el titular de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, se reunieron al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Durante el encuentro, los tres responsables diplomáticos abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad en la península de Corea, asuntos regionales y vías para reforzar la colaboración económica trilateral.Cho subrayó la necesidad de estrechar la cooperación entre los tres países para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro y afrontar de manera conjunta los desafíos transnacionales en el Indo-Pacífico.Por su parte, Rubio y Motegi reafirmaron su compromiso de trabajar con Seúl por la paz, la estabilidad y la prosperidad regional.Los jefes de la diplomacia también coincidieron en la necesidad de proseguir los esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en la península, y reiteraron su respaldo a la vía del diálogo y la colaboración internacional.