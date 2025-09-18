Los extranjeros representan ya el 5% de la población en Corea

Photo : YONHAP News

El Ministerio del Interior informó el jueves 30 de que más de 2,58 millones de extranjeros residen actualmente en Corea, lo que equivale al 5% de la población total.Según los datos del último censo nacional, a fecha del 1 de noviembre de 2024, la población extranjera con más de tres meses de residencia en Corea ascendía a 2.583.626 personas, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este grupo representa el 5% del total de 51.805.547 habitantes del país.Las estadísticas sobre la población extranjera comenzaron a publicarse en 2006. Desde entonces, el número de residentes de otras nacionalidades no ha dejado de aumentar año tras año, marcando nuevos récords. El crecimiento más notable se observa entre los estudiantes internacionales, seguido por los trabajadores extranjeros y los inmigrantes por matrimonio.Las provincias con mayor número de residentes foráneos son, por este orden, Gyeonggi, Seúl, Chungcheong del Sur, Incheon y Gyeongsang del Sur.