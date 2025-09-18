Menú principal Ver contenido

Política

Lee Jae Myung destaca la cooperación económica entre Corea del Sur y China

Write: 2025-10-30 13:35:39Update: 2025-10-30 14:48:24

Lee Jae Myung destaca la cooperación económica entre Corea del Sur y China

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha resaltado la importancia de la cooperación económica con China, a la que se refirió como el principal destino de las exportaciones coreanas y un socio importante en la estabilización de las cadenas de suministro.

En una entrevista escrita concedida a la agencia de noticias china Xinhua y difundida el jueves 30, el mandatario definió a ambos países como "socios que cooperan estrechamente para impulsar el progreso regional". En este sentido, recordó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, Seúl y Beijing han mantenido una sólida colaboración encaminada a complementar sus industrias y fortalecer la estabilidad en el suministro global de materiales y componentes.

Lee subrayó que los activos intercambios económicos y comerciales entre Corea del Sur y China han contribuido significativamente a dinamizar la economía no solo en la región de Asia-Pacífico, sino también a escala mundial.

El dirigente también se refirió a la situación en la península coreana. Sobre este asunto, destacó que la paz constituye un objetivo común y subrayó la importancia de que el Gobierno chino desempeñe un papel constructivo en la resolución del problema nuclear de Corea del Norte.
