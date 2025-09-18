La cumbre entre Corea y Canadá refuerza la cooperación en defensa, economía y cultura

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el jueves 30 en la ciudad de Gyeongju con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Durante el encuentro, Lee subrayó el carácter especial de las relaciones bilaterales entre Corea y Canadá, que se remontan a la participación de 27.000 soldados canadienses en la Guerra de Corea. Desde entonces —afirmó— la colaboración entre ambos países se ha consolidado no solo en el ámbito de la defensa, sino también en áreas clave como la economía y, más recientemente, la cultura.Por su parte, Carney destacó que Seúl es un socio estratégico para Ottawa en todos los sectores. En este sentido, recordó que este año se conmemora el décimo aniversario de la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre ambas naciones, un acuerdo que ha contribuido a fortalecer los lazos en defensa, comercio y cooperación cultural.