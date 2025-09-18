China acepta reanudar las compras de soja y EEUU reducirá los aranceles por el fentanilo

Photo : YONHAP News

El Gobierno chino ha acordado reanudar las compras de soja procedente de Estados Unidos y aplazar la imposición de restricciones a la exportación de tierras raras. A cambio, la Casa Blanca ha anunciado una reducción de los aranceles aplicados a China, que pasarán del 20% al 10%. La medida forma parte de un entendimiento alcanzado entre ambas Administraciones, en el que Washington responsabiliza a Beijing del flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.El presidente de EEUU, Donald Trump, informó de los avances tras reunirse el jueves 30 con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Trump ofreció una breve rueda de prensa a bordo del avión presidencial, al término de su visita oficial a Corea, en la que detalló los principales puntos del encuentro.El mandatario explicó que Xi se comprometió a mantener, durante al menos un año, la suspensión de las restricciones a la exportación de tierras raras, con la posibilidad de renovarla anualmente. Asimismo, señaló que el Ejecutivo chino reanudará las compras de productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, un asunto que había sido motivo de tensión comercial desde comienzos de año.En contrapartida, Washington reducirá los aranceles a las importaciones chinas hasta el 10%, una decisión que, según Trump, responde al compromiso de Beijing de colaborar en el control de las rutas de tráfico de fentanilo hacia EEUU.El encuentro entre Trump y Xi se celebró casi seis años después de su última reunión. El líder estadounidense lo calificó como "una cita increíble" y aseguró que, aunque todavía no se ha cerrado un acuerdo comercial definitivo, se han logrado avances significativos y solo quedan por ajustar algunos temas pendientes.