El tribunal declara válido el contrato entre ADOR y NewJeans

Photo : YONHAP News

El Tribunal Central del Distrito de Seúl ha dictaminado que el contrato de exclusividad entre la agencia ADOR y la banda femenina de K-pop NewJeans es válido.En su resolución del jueves 30, la corte consideró que no puede apreciarse una falta de capacidad de gestión por parte de ADOR únicamente a raíz del despido de su exdirectora ejecutiva, Min Hee Jin. Asimismo, señaló que la auditoría realizada por la empresa HYBE, matriz de ADOR, no puede interpretarse como una medida de represalia que haya quebrado la relación de confianza entre la agencia y las integrantes de NewJeans.El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando NewJeans alegó que ADOR había incumplido e invalidado su contrato de exclusividad con el grupo tras el despido de Min, lo que, según las artistas, supuso una ruptura de confianza.En respuesta, ADOR presentó un mes después una demanda ante el tribunal para confirmar la validez del contrato y solicitó, además, que se impidiera a las cantantes de NewJeans realizar actividades musicales o publicitarias sin la autorización de la agencia.