Trump estaría dispuesto a volver a Asia para reunirse con Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su disposición a regresar a Asia si se presenta la oportunidad de mantener un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.Durante el vuelo de regreso a Washington, el jueves 30, Trump declaró que no había tenido tiempo para reunirse con Kim debido a su apretada agenda. Además, explicó que el principal objetivo de su viaje a Corea del Sur era mantener conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de una cumbre bilateral.El mandatario aseguró que siempre habrá otra oportunidad y adelantó que estaría dispuesto a regresar a la región en caso de concretarse una nueva reunión con el dirigente norcoreano.Hasta la fecha, Trump y Kim han celebrado tres cumbres: la primera, en Singapur, en junio de 2018; la segunda, en Hanói, en febrero de 2019; y la tercera, en Panmunjeom, en la frontera intercoreana, cuatro meses después de la anterior.