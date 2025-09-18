La Presidencia destaca el visto bueno de Trump a que Seúl construya submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial destacó la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Corea del Sur pueda construir submarinos de propulsión nuclear.El portavoz presidencial Kim Nam Joon informó el jueves 30 desde la ciudad de Gyeongju que el mandatario estadounidense valoró positivamente la determinación del presidente Lee Jae Myung al plantear el asunto de los submarinos nucleares durante la cena posterior a la cumbre bilateral, celebrada el miércoles 29.Kim señaló que, ahora que el país podrá recibir suministros de combustible nuclear, Seúl cooperará estrechamente con Washington, que ha expresado su consentimiento al respecto, con el fin de avanzar en la construcción y operación de submarinos de propulsión atómica.