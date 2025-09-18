Viernes con una diferencia de temperatura de hasta 10ºC entre el día y la noche

Photo : YONHAP News

El viernes 31 se prevén cielos nublados en todo el territorio acompañados de una marcada amplitud térmica, con diferencias de hasta unos diez grados entre el día y la noche.Las temperaturas oscilarán entre 5ºC y 13ºC por la mañana, y entre 17ºC y 22ºC durante la tarde, valores similares o ligeramente superiores a los del jueves.Asimismo, se esperan lluvias en la región central, en el suroeste del país y en la isla de Jeju. Las precipitaciones podrían continuar hasta el sábado, aunque su volumen no será significativo, ya que no se prevé que superen los 20 milímetros.