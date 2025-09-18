El acuerdo comercial con EEUU impulsa la Bolsa y fortalece el won

Photo : YONHAP News

El reciente acuerdo comercial integral entre Corea y Estados Unidos tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros el jueves 30, al impulsar el indicador bursátil principal y apreciar la moneda nacional.En la Bolsa surcoreana, el índice general, el KOSPI, cerró en 4.086,89 puntos tras avanzar un 0,14% respecto al miércoles. Sin embargo, el incremento representó una moderación frente al repunte inicial registrado durante la sesión, cuando el parqué llegó a superar momentáneamente la barrera de las 4.100 unidades.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ retrocedió un 1,19% y concluyó en 890,86 puntos.En el mercado de divisas, el won se fortaleció frente al dólar, un movimiento atribuido también al optimismo generado por el pacto entre Seúl y Washington. Al término de las transacciones, la divisa estadounidense se cotizó en 1.426,5 wones, lo que supone una apreciación de 5,2 unidades con respecto a la jornada anterior.