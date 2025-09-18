Photo : YONHAP News

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó tras reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que ambos coincidieron en numerosos aspectos y subrayó la importancia de evitar caer en un "círculo vicioso de represalias comerciales".Según informó la agencia de noticias china Xinhua el jueves 30, Xi señaló que es natural que existan diferencias entre las dos mayores economías del mundo, dos naciones que —según describió— cuentan con realidades distintas, y que incluso surjan fricciones entre ambas. En este sentido, enfatizó que cuando los países se enfrentan a desafíos o conflictos corresponde a sus dirigentes canalizar los esfuerzos para superarlos, y expresó su disposición a trabajar conjuntamente con Trump con el fin de promover el progreso de China y Estados Unidos.El líder chino destacó que el encuentro permitió un intercambio activo de opiniones e ideas, aunque reconoció que las dos partes deberán seguir conversando y negociando para acordar los términos necesarios que favorezcan un comercio más estable entre Washington y Beijing. También añadió que resulta crucial en este momento evitar un ciclo de represalias actuando siempre bajo los principios de igualdad, equilibrio y beneficio mutuo.Más allá del ámbito económico y comercial, Xi resaltó la voluntad de cooperación acordada con su homólogo estadounidense en áreas como la lucha contra la inmigración irregular, el combate a las estafas en línea y telefónicas, la prevención del blanqueo de capitales, el desarrollo de la inteligencia artificial y el control de enfermedades infecciosas.