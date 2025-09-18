Corea del Sur y Japón buscan una cooperación orientada al futuro

Photo : YONHAP News

El presidente coreano Lee Jae Myung y la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, celebraron el jueves 30 su primera cumbre en Gyeongju, Corea del Sur, en el marco de la cumbre de la APEC.Durante la reunión, Lee destacó que ambos países deben esforzarse por lograr una cooperación orientada al futuro, mientras que Takaichi respondió que ambas partes se beneficiarían de esa cooperación.Lee enfatizó que ambas naciones comparten muchas similitudes y que deben fortalecer la cooperación más que nunca, especialmente en medio de la turbulenta situación geopolítica y comercial. Además, añadió que las declaraciones de Takaichi sobre la búsqueda de una relación "estable y con visión de futuro" con Seúl coincidían con su punto de vista.Por su parte, Takaichi agradeció a Lee por la cálida bienvenida y señaló que Japón y Corea del Sur son “vecinos importantes” cuya relación “ha cobrado aún más relevancia” en las circunstancias actuales. En este sentido, manifestó sus expectativas de mantener una comunicación fluida con Lee.Takaichi llegó el jueves 30 a Corea del Sur para una visita de tres días, poco después de convertirse en la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra de Japón.