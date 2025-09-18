Comienza la cumbre del APEC Gyeongju 2025

Photo : YONHAP News

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 da comienzo el viernes 31 en la ciudad surcoreana de Gyeongju.El presidente Lee Jae Myung, anfitrión del encuentro, dará la bienvenida a los dirigentes de los países miembros e inaugurará oficialmente la Reunión de Líderes Económicos del APEC.El programa de la cumbre incluye dos sesiones plenarias y una cena oficial. El mandatario participará en la primera sesión, centrada en el fortalecimiento de la cooperación comercial y la promoción de la inversión mutua en un contexto de creciente proteccionismo global.Además de los representantes de las 21 economías que integran el foro, asistirán como invitados especiales el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.Tras la sesión plenaria, Lee mantendrá un almuerzo de trabajo con los miembros del Consejo Asesor Empresarial del APEC y, por la noche, ofrecerá una cena de bienvenida en honor de los líderes, representantes empresariales y otros invitados distinguidos.