Lee Jae Myung aborda con Vietnam y Tailandia la cooperación contra las estafas digitales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo reuniones bilaterales con los líderes de Vietnam y Tailandia, actualmente de visita en Corea con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de reforzar la cooperación frente al auge de las estafas digitales, un delito que se ha expandido rápidamente por el Sudeste Asiático.Según informó la Oficina Presidencial el jueves 30, durante su encuentro con el presidente vietnamita, Luong Cuong, Lee subrayó que la lucha contra los centros de fraude en línea requiere una respuesta coordinada entre varios países, y expresó su deseo de que Seúl y Hanoi fortalezcan su colaboración tanto a nivel bilateral como multilateral para combatir los crímenes transnacionales.Por su parte, el mandatario vietnamita reconoció que la población de su país también ha sido víctima de este tipo de fraudes y manifestó su esperanza de que ambos Gobiernos continúen estrechando su cooperación para proteger a sus ciudadanos y hacer frente conjuntamente a este fenómeno.La Presidencia surcoreana añadió que Lee abordó esta misma cuestión durante su reunión con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. Ambos dirigentes coincidieron en que los crímenes transnacionales no pueden resolverse con los esfuerzos de un solo país y subrayaron la necesidad de una cooperación más estrecha entre los Estados de la región y la comunidad internacional.