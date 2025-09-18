Corea del Norte y Bielorrusia reafirman su cooperación durante una reunión en Minsk

Photo : YONHAP News

La ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, se reunió el miércoles 29 (hora local) en Minsk con su homólogo bielorruso, Maksim Ryzhenkov.Según informó el viernes 31 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), las dos partes abordaron el desarrollo integral de las relaciones bilaterales sobre la base del respeto a la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo, en consonancia con los intereses comunes de ambos pueblos.El comunicado añadió que los ministros acordaron reforzar los esfuerzos conjuntos para defender sus intereses comunes en la escena internacional y confirmaron haber alcanzado una plena coincidencia de posturas.El encuentro fue el primero entre los jefes diplomáticos de ambos países en más de un año, desde la visita de Ryzhenkov a Pyongyang en julio de 2024.Bielorrusia es uno de los pocos países que apoyan abiertamente la invasión rusa de Ucrania, al igual que Corea del Norte, y en los últimos meses ha mostrado una creciente cercanía política y diplomática con el régimen norcoreano.