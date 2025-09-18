Septiembre registra un aumento de dos dígitos en inversión y construcción

Photo : YONHAP News

La inversión en instalaciones y la producción del sector de la construcción en Corea experimentaron en septiembre crecimientos de dos dígitos, según datos oficiales.La Agencia de Datos Nacionales publicó el viernes 31 el informe "Tendencias de la actividad industrial de septiembre", en el que señala que la inversión en equipos ascendió un 12,7% respecto al mes anterior, su mayor alza desde febrero, cuando se había disparado un 18,7%.Los resultados se explican principalmente por el incremento de la inversión en maquinaria destinada a la fabricación de semiconductores, así como en buques y aeronaves.La producción del sector de la construcción también repuntó un 11,4%, impulsada por el buen desempeño del ámbito arquitectónico, que mejoró un 14,8%, y de las obras civiles, que se expandieron un 2,9%.Por otro lado, la actividad industrial total aumentó un 1%, mientras que las ventas minoristas registraron una leve caída del 0,1%.Asimismo, el índice coincidente del ciclo económico, que refleja la situación actual de la economía, subió 0,2 puntos respecto al mes anterior, y el índice adelantado, que anticipa la tendencia futura, avanzó 0,1 puntos.