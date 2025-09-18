El gobernador de Georgia insta a Trump a permitir visados temporales para técnicos

Photo : YONHAP News

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a autorizar la concesión de visados de corta duración para técnicos, tras la detención en septiembre de cientos de trabajadores coreanos en el estado.Kemp realizó esta petición durante una entrevista con el diario local 'Atlanta Journal-Constitution', concedida después de su visita oficial de tres días a Corea, iniciada el pasado 23 de octubre.En la conversación, publicada el jueves 30, el gobernador afirmó que planteó el asunto directamente a Trump, quien —según aseguró— comprendió plenamente la necesidad de que los técnicos permanezcan temporalmente en EEUU.Al referirse a la reciente detención masiva de empleados coreanos durante una redada migratoria en Georgia, Kemp señaló que "un solo incidente no puede deshacer 40 años de relaciones entre Corea y el estado".Asimismo, destacó que grandes proyectos, como la metaplanta de Hyundai Motor y la planta conjunta de baterías de varios miles de millones de dólares de Hyundai Motor y LG Energy Solution, continúan avanzando en Georgia, y subrayó que es normal que se enfrenten a dificultades. En este sentido, puntualizó que muchas empresas cometen errores y atraviesan problemas en su desarrollo.Kemp recalcó que el estado no permitirá que las compañías afronten solas sus dificultades ni las criticará y que, aunque deben asumir su responsabilidad, el Gobierno estatal trabajará junto a ellas para resolver los desafíos que surjan.