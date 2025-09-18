Medios de EEUU critican a Trump por ausentarse de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Varios medios estadounidenses criticaron al presidente Donald Trump por abandonar anticipadamente Corea del Sur y no asistir a la sesión plenaria de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según apuntan, su decisión perjudica la imagen internacional de Estados Unidos y favorece la expansión de la influencia china en la región.La agencia de noticias AP destacó el jueves 30 (hora local) que la ausencia de Trump contrasta de forma marcada con la activa participación del presidente de China, Xi Jinping. El medio subrayó que esta diferencia ha centrado la atención en el dirigente chino, quien ha reiterado sus críticas al "unilateralismo" de EEUU y promueve un orden internacional basado en el multilateralismo.Analistas advierten que la ausencia de Trump podría interpretarse como un error diplomático, especialmente en un contexto asiático donde la presencia personal tiene un alto valor simbólico. Además, recuerdan que el APEC agrupa a economías que representan cerca del 40% de la población mundial y más de la mitad del comercio global, por lo que la decisión del mandatario contradice la estrategia de su propia Administración de reforzar su influencia en Asia-Pacífico.