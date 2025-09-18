Corea del Sur lanzará su quinto satélite espía militar el fin de semana

Photo : YONHAP News

Corea del Sur tiene previsto lanzar el fin de semana su quinto satélite espía militar desde una base espacial en Estados Unidos, según informó el Ministerio de Defensa el viernes 31.El satélite, equipado con un radar de apertura sintética (SAR), despegará alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo 2 (hora de Corea) desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida.Este es el quinto y último satélite incluido en el plan nacional destinado a desplegar una constelación de cinco satélites de reconocimiento con el objetivo de reforzar la capacidad de vigilancia sobre Corea del Norte y reducir la dependencia de las imágenes proporcionadas por satélites estadounidenses.Una vez completado el despliegue, Seúl podrá monitorizar el territorio norcoreano aproximadamente cada dos horas, lo que supondrá un avance significativo en su autonomía en materia de inteligencia militar.Corea del Sur puso en órbita su primer satélite espía en diciembre de 2023, equipado con sensores electroópticos e infrarrojos capaces de captar imágenes de alta resolución. Desde entonces, ha lanzado otros tres satélites con tecnología SAR, capaces de recopilar datos incluso en condiciones meteorológicas adversas.