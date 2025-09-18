Lee reafirma su compromiso con una relación orientada al futuro con Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung reafirmó su compromiso de fortalecer los lazos con Japón y subrayó que, como vecinos cercanos, ambos países no pueden dejar de tenderse la mano en cooperación.En un mensaje publicado en sus redes sociales el viernes 31, Lee recordó que Corea y Japón comparten una larga historia de intercambios desde la antigüedad y, aunque en ocasiones surgen, según sus palabras, "heridas emocionales como entre miembros de una misma familia", insistió en que ambas naciones deben mantener y reforzar el diálogo y la colaboración ante un entorno internacional cambiante y desafíos comunes cada vez mayores.El mandatario añadió que, tras su primera reunión bilateral con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, celebrada el jueves 30 en la ciudad surcoreana de Gyeongju, ambos líderes acordaron mantener una comunicación más fluida para consolidar una relación orientada al futuro. Asimismo, expresó su intención de continuar impulsando la diplomacia itinerante y abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales.