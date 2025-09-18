Más de 1,7 millones de turistas extranjeros visitaron Corea en septiembre

Photo : YONHAP News

El Organismo de Turismo de Corea (KTO) informó el viernes 31 que Corea recibió en septiembre un total de 1.702.813 turistas extranjeros, una cifra que equivale al 116,7% del nivel registrado en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia de COVID-19, y que supone un incremento del 16,3% en comparación con el año anterior.China fue el principal país emisor de visitantes, con 503.000 turistas, seguida de Japón, con 371.000. En relación con septiembre de 2019, el número de turistas chinos se ha recuperado al 93%, mientras que el de viajeros japoneses alcanzó el 147,6%.Entre enero y septiembre de este año, 14,08 millones de turistas extranjeros visitaron Corea, lo que representa un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2024 y un 108,9% del nivel alcanzado en 2019.Por países, los principales emisores fueron China, con 4,24 millones de visitantes; Japón, con 2,67 millones; Taiwán, con 1,41 millones; Estados Unidos, con 1,10 millones; y Hong Kong, con 460.000.En cuanto al turismo emisor, 2,24 millones de coreanos viajaron al extranjero en septiembre, lo que equivale al 109,1% del nivel registrado en 2019. Entre enero y septiembre, el número total de viajeros coreanos al exterior ascendió a 21,66 millones, es decir, el 97,4% del volumen alcanzado en el mismo periodo de 2019.