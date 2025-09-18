Lee Jae Myung da la bienvenida a los líderes participantes en la cumbre del APEC 2025

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung inauguró oficialmente el viernes 31 la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 en la ciudad de Gyeongju, con la presencia de los principales jefes de Estado y representantes de las 21 economías miembro.En su calidad de anfitrión y presidente de la cumbre, Lee recibió personalmente a los líderes participantes, entre ellos la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien asistió en representación del presidente estadounidense, Donald Trump. Asimismo, dio la bienvenida a los mandatarios y delegados de Tailandia, Taiwán, Singapur, Rusia, Filipinas, Perú, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, México y Chile.El presidente de China, Xi Jinping, de visita oficial en Corea del Sur por primera vez en 11 años, fue el último en llegar. Lee lo recibió con un apretón de manos y unas palabras de bienvenida, a las que Xi respondió con una sonrisa, en un gesto que marcó el primer encuentro cara a cara entre ambos.Tras la recepción, Lee se trasladó al salón principal de conferencias, donde presidió la primera sesión de la cumbre, celebrada bajo el lema "Hacia un mundo más conectado y resiliente".