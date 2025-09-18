Corea refuerza su diplomacia bilateral durante la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo una serie de encuentros bilaterales con líderes internacionales que visitaron Corea con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025.El viernes 31, Lee se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien asistió como invitado especial en esta edición del foro. Durante la cita, el dirigente surcoreano subrayó que los Emiratos Árabes Unidos son el único país de Oriente Próximo con el que Corea mantiene una asociación estratégica especial y expresó su deseo de fortalecer aún más los lazos bilaterales.Por su parte, el príncipe Khaled destacó que la relación con Corea es única porque se basa en la confianza, felicitó a Lee por el éxito de la cumbre y lo invitó a visitar los EAU en noviembre.El día anterior, Lee mantuvo conversaciones con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, centradas en la cooperación en materia de seguridad y minerales críticos, así como con el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, con quien acordó ampliar la colaboración económica, cultural y en defensa.Asimismo, en sus encuentros con el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, los mandatarios coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación internacional contra las estafas en línea, un problema en auge en el Sudeste Asiático.