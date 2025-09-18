Xi Jinping propone crear una comunidad de Asia-Pacífico

Photo : YONHAP News

El presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamamiento a reforzar el multilateralismo y propuso la creación de una "comunidad de Asia-Pacífico" durante su intervención en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025, celebrada el viernes 31 en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Según informó la agencia de noticias china Xinhua, Xi subrayó que los países miembros deben mantener el espíritu fundacional del APEC, basado en la promoción del crecimiento económico, la colaboración abierta y el intercambio de oportunidades para lograr una prosperidad compartida.El mandatario instó a impulsar una globalización económica inclusiva y de beneficios mutuos, al tiempo que advirtió de que, en un contexto global marcado por transformaciones sin precedentes y un aumento de los factores de inestabilidad e incertidumbre en Asia-Pacífico, las naciones deben fortalecer su unidad para afrontar de manera conjunta los desafíos comunes.En este sentido, Xi propuso defender el sistema multilateral de comercio mediante la aplicación de un auténtico multilateralismo y el refuerzo de la autoridad y la eficacia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, abogó por la construcción de un entorno regional abierto promoviendo la liberalización del comercio y la inversión, la cooperación financiera y una mayor integración económica.El líder chino también destacó la importancia de aprovechar el potencial de los principales pactos regionales, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP), con el objetivo de avanzar hacia la creación de una Zona de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP).Xi recordó además que China ya aplica un régimen de arancel cero a todos los bienes procedentes de los países menos desarrollados con los que mantiene relaciones diplomáticas y anunció la intención de extender esa política a todas las naciones africanas. Asimismo, reafirmó el compromiso de Beijing con el desarrollo y la prosperidad compartida.El discurso de Xi se produce en un contexto en el que Estados Unidos mantiene políticas comerciales de carácter más unilateral y reduce progresivamente su implicación en los organismos multilaterales.