La cumbre del APEC en Gyeongju aborda los ejes de conectividad, innovación y prosperidad

Photo : YONHAP News

Corea inauguró oficialmente la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025, celebrada en la ciudad de Gyeongju bajo el lema "Construyendo juntos un mañana sostenible". Los debates se centran en tres ejes principales: conectividad, innovación y prosperidad.Durante la primera sesión plenaria, el presidente Lee Jae Myung lideró un diálogo informal con los países invitados bajo el tema "Hacia un mundo más conectado y resiliente", en el que se abordaron medidas de cooperación destinadas a impulsar el comercio y la inversión en un contexto de creciente incertidumbre global.La segunda sesión, prevista para el sábado 1, se desarrollará bajo el título "Una visión de Asia-Pacífico preparada para los cambios del futuro" y analizará estrategias para generar nuevos motores de crecimiento regional, con especial atención a las transformaciones económicas derivadas del avance de la inteligencia artificial y los cambios demográficos.Tras la clausura de las sesiones está previsto que se emita un comunicado conjunto y que el mandatario chino, Xi Jinping, asuma oficialmente la presidencia rotatoria del APEC 2026.La atención se centra ahora en la posible adopción de la llamada Declaración de Gyeongju, el principal documento de resultados de la cumbre. El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, señaló el jueves 30 que su aprobación está muy cerca de concretarse.De forma paralela, se prepara también una declaración ministerial conjunta compuesta por unos 40 apartados que recogerá los resultados de las 14 reuniones ministeriales celebradas a lo largo del año.