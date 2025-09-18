El CEO de Nvidia se reúne con los presidentes de Samsung e Hyundai Motor

Photo : YONHAP News

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se reunió el jueves 30 con los presidentes de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, y del grupo Hyundai Motor, Chung Eui Sun, en un restaurante de la cadena Kkanbu Chicken situado en el distrito de Gangnam, en Seúl.Huang se encuentra en Corea con motivo de la cumbre de CEOs del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Antes de entrar al local, declaró ante los medios que Nvidia y Corea tienen muchos anuncios importantes que hacer, y adelantó que el viernes 31 dará a conocer nuevos proyectos conjuntos.Durante el encuentro, que se prolongó aproximadamente una hora, el ejecutivo de Nvidia obsequió a Lee y a Chung dos botellas del whisky japonés Hakushu, firmadas por él mismo, así como un ejemplar del nuevo DGX Spark, el superordenador personal de inteligencia artificial desarrollado por su compañía.La reunión transcurrió en un ambiente distendido y cordial. Al finalizar, Huang salió a saludar a los periodistas y ciudadanos que aguardaban frente al restaurante, y afirmó que había sido "el mejor día de su vida". Los tres empresarios brindaron entrelazando los brazos, en un gesto que simbolizó la camaradería y conexión entre ellos.