Corea se prepara para desarrollar submarinos de propulsión nuclear

Photo : YONHAP News

El Gobierno está evaluando la creación de un grupo interministerial con el objetivo de poner en marcha un programa nacional para el desarrollo y la construcción de submarinos de propulsión nuclear, considerado el mayor proyecto de defensa en la historia de Corea del Sur.Según fuentes oficiales, el nuevo organismo estaría integrado por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Finanzas, Industria y Ciencia, bajo la coordinación de la Oficina del Primer Ministro, dada la envergadura económica y tecnológica de la iniciativa.El plan contempla la construcción de al menos cuatro submarinos nucleares de más de 5.000 toneladas a partir de mediados de la década de 2030. Cada unidad tendría un coste superior a los 3 billones de wones (unos 2.200 millones de dólares), por lo que el presupuesto total podría superar los 20 billones de wones, por delante incluso del gasto del programa del avión de combate KF-21.Entre los principales desafíos del proyecto figuran el diseño de submarinos de gran tamaño, el desarrollo de pequeños reactores nucleares para la propulsión y la revisión del acuerdo nuclear con Estados Unidos para garantizar el suministro de uranio enriquecido como combustible.Los submarinos de propulsión nuclear son considerablemente más rápidos, silenciosos y autónomos que los modelos diésel, ya que pueden permanecer sumergidos durante meses sin necesidad de salir a la superficie. Actualmente, solo EEUU, Rusia, China, Reino Unido, Francia e India poseen este tipo de embarcaciones, mientras que Australia prevé incorporarlas hacia 2030 con apoyo tecnológico estadounidense.Con este ambicioso proyecto, Corea del Sur aspira a convertirse en la octava nación del mundo en disponer de submarinos de propulsión nuclear.