Lluvias ligeras hasta la mañana del sábado

Photo : YONHAP News

Lluvias ligeras afectarán a diversas zonas de Corea entre la noche del viernes 31 y la mañana del sábado 1, con acumulaciones cercanas a los 5 milímetros en las regiones centrales, Chungcheong, Jeolla y la isla de Jeju. En los puntos de mayor intensidad, las precipitaciones no superarán los 10 a 20 milímetros.Las temperaturas mínimas del sábado oscilarán entre 7ºC y 13ºC, mientras que las máximas se situarán entre 15ºC y 20ºC.Tras el paso de la lluvia, se prevé un notable descenso térmico el domingo, con una temperatura máxima diurna en Seúl cercana a los 10ºC. El lunes por la mañana, el termómetro podría descender hasta 1ºC.El frío persistirá hasta mediados de la próxima semana, cuando las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma gradual.