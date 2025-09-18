Menú principal Ver contenido

Write: 2025-10-31 15:38:08Update: 2025-10-31 15:44:02

Lluvias ligeras hasta la mañana del sábado

Photo : YONHAP News

Lluvias ligeras afectarán a diversas zonas de Corea entre la noche del viernes 31 y la mañana del sábado 1, con acumulaciones cercanas a los 5 milímetros en las regiones centrales, Chungcheong, Jeolla y la isla de Jeju. En los puntos de mayor intensidad, las precipitaciones no superarán los 10 a 20 milímetros.

Las temperaturas mínimas del sábado oscilarán entre 7ºC y 13ºC, mientras que las máximas se situarán entre 15ºC y 20ºC.

Tras el paso de la lluvia, se prevé un notable descenso térmico el domingo, con una temperatura máxima diurna en Seúl cercana a los 10ºC. El lunes por la mañana, el termómetro podría descender hasta 1ºC.

El frío persistirá hasta mediados de la próxima semana, cuando las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma gradual.
