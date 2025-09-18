El KOSPI cierra por primera vez por encima de los 4.100 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el viernes 31 con una subida del 0,50% respecto al jueves, hasta alcanzar los 4.107,50 puntos, la primera vez en la historia que finaliza por encima de las 4.100 unidades.Con este resultado, el indicador encadenó tres sesiones consecutivas al alza y renovó su máximo histórico de cierre.El índice tecnológico KOSDAQ también concluyó la jornada con avances, al repuntar un 1,07% y situarse en 900,42 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que perdió 2,1 unidades y se cotizó a 1.424,4 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.