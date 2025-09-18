Lee Jae Myung y Gabriel Boric estrechan alianza en el marco de APEC

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, sostuvo el 31 de octubre una reunión bilateral con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien realizó una visita oficial a Corea para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025.Durante el encuentro, el presidente Lee destacó que Corea y Chile han mantenido una relación de cooperación estrecha y de largo tiempo, subrayando que Chile fue el primer país latinoamericano en reconocer a la República de Corea y la firma del primer Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Corea en su historia, con Chile como contraparte en 2003.Por su parte, el presidente Boric expresó que Chile también considera a Corea como un país cercano, resaltando su experiencia como modelo de recuperación democrática.Según informó el portavoz presidencial, Kim Nam Joon, ambos líderes discutieron formas de fortalecer la cooperación bilateral y coordinar posiciones en el escenario internacional.El presidente Lee propuso avanzar en la modernización y ampliación del TLC vigente, con el objetivo de generar beneficios mutuos, subrayando que Chile fue el primer país en firmar un TLC con Corea y es actualmente su tercer socio comercial en América Latina.Ambos mandatarios coincidieron en que la combinación entre la tecnología industrial de Corea y los recursos naturales y energéticos de Chile puede generar un efecto sinérgico significativo.También acordaron ampliar la cooperación y el intercambio en el ámbito de las industrias culturales, impulsando una mayor interrelación entre ambos países.