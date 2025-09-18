Corea del Sur y China amplían cooperación bilateral en Gyeongju

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, sostuvo el día 1 una cumbre bilateral con el mandatario de China, Xi Jinping, en la ciudad de Gyeongju, en el marco de su visita para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025.Durante la reunión, el presidente Lee expresó su esperanza de que Corea del Sur y China refuercen la comunicación estratégica para favorecer la reanudación del diálogo con Corea del Norte.Lee valoró como un señal positiva el reciente incremento de los intercambios de alto nivel entre China y Corea del Norte. Por su parte, Xi afirmó que China considera importante su relación con Corea del Sur y que mantiene continuidad y estabilidad en su política hacia Seúl.En el ámbito económico, Lee señaló que la cooperación bilateral ha pasado de un modelo vertical y dependiente a uno horizontal y cooperativo, y subrayó la importancia de evolucionar las relaciones económicas de acuerdo con los cambios en el entorno internacional.Tras la cumbre, Corea del Sur y China firmaron un total de siete Memorandos de Entendimiento (MOU). Entre ellos, se incluyen acuerdos para fortalecer el comercio de servicios, ampliar los mecanismos de canje de divisas y reforzar la cooperación en la lucha contra el fraude telefónico y las estafas virtuales.La visita de Xi Jinping a Corea del Sur se produce once años después de su última visita oficial, realizada en 2014.