Corea y Singapur elevan su relación a una asociación estratégica

Photo : YONHAP News

Corea y Singapur acordaron elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, con el objetivo de reforzar la cooperación en los ámbitos económico, tecnológico y de seguridad.El presidente Lee Jae Myung y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, de visita en el país con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), anunciaron el acuerdo durante una rueda de prensa conjunta celebrada el domingo 2 en la Oficina Presidencial de Yongsan, en Seúl, tras mantener conversaciones oficiales.En el marco de la nueva asociación estratégica, ambos líderes se comprometieron a responder de forma conjunta al cambiante entorno económico y de seguridad, fortalecer la cooperación en tecnologías avanzadas y fomentar los intercambios entre sus ciudadanos.En materia de seguridad, las dos naciones acordaron impulsar la investigación conjunta en tecnología de defensa y reforzar la coordinación de políticas y la cooperación policial para combatir delitos transnacionales, como las estafas en línea.En el ámbito económico, los mandatarios coincidieron en la necesidad de promover el comercio y la inversión bilaterales, sobre la base del acuerdo de libre comercio entre Corea y Singapur, y de profundizar en la cooperación dentro del marco del tratado comercial entre Corea y la ASEAN.Durante la visita, se suscribieron varios memorandos de entendimiento, entre ellos uno sobre investigación conjunta en inteligencia artificial. Además, ambas partes acordaron autorizar la exportación de carne de vacuno y de cerdo procedente de la isla de Jeju a Singapur.