Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que su reciente encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, fue "muy significativo", al considerar que marcó la plena restauración de las relaciones bilaterales y el regreso a una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa entre Corea del Sur y China como socios estratégicos.Lee realizó estas declaraciones el domingo 2 a través de una publicación en Facebook, un día después de su reunión con el líder chino, celebrada al término de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Gyeongju.El dirigente coreano recordó las palabras de Xi, quien destacó que ambos países son "vecinos importantes y cercanos" que no pueden distanciarse el uno del otro. En este sentido, Lee subrayó que Corea del Sur y China han forjado unos lazos de confianza mutua a lo largo del tiempo superando las diferencias de sistemas sociales e ideologías.Asimismo, señaló que ambas partes acordaron reactivar los canales de comunicación de alto nivel de forma regular y ampliar los intercambios entre personas y regiones, con el compromiso de profundizar aún más el vínculo amistoso.El mandatario también manifestó su intención de obtener resultados concretos que puedan percibir los ciudadanos de ambas naciones partiendo del consenso de que el bienestar de la población constituye la base fundamental de las relaciones bilaterales. Además, añadió que espera visitar China en un futuro no muy lejano y contribuir a que los dos países se acerquen aún más como buenos vecinos.